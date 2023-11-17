Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı'nın katılımıyla başladı. Turnuvada mücadele edecek takımlara başarılar dileyen Damcı, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kütahya Belediyesinin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı'nın katılımıyla başladı.

Turnuvada mücadele edecek takımlara başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Damcı, hak edenin kazanacağı bir turnuva olması temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Turnuvanın açılış maçında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Simpaş A.Ş.'yi 4-3 mağlup etmeyi başardı. İkinci maçta ise Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü karşısında 4-1'lik skorla galip geldi. - KÜTAHYA