Kütahya Belediyesi 1. Kademe Oryantiring Yarışmaları Heyecanla Başladı

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Yarışmaları'nın ilk günü heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Sporcular hedefleri harita ve pusula yardımıyla bulmak için mücadele etti. Yarışma iki gün sürecek ve birinci olanlara ödülleri takdim edilecek.

Kütahya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen 1. Kademe Oryantiring Yarışmaları'nın ilk günü heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

Sporcular alana yerleştirilen hedefleri harita ve pusula yardımıyla en hızlı şekilde bulmak için mücadele verdi. Kütahya Belediyesi bahçesinde iki grup şeklinde başlayan oyunlar iki gün sürecek. Yarışmada birinci olanlara ödülleri ve katılım belgeleri takdim edilecek. - KÜTAHYA