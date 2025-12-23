Haberler

Kuşadasıspor'da Toydemir dönemi

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda, Hüseyin Toydemir kulüp başkanı olarak seçildi. Kongreye katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yönetime başarılar diledi.

Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Öncelikle eski yönetime bugüne kadar kulübe verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Kuşadasıspor kentimizin en önemli markalarından bir tanesi. Altyapıya ve sporcu yetiştirmeye verdiğimiz önemden taviz vermeden takımımızın başarısı için çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yönetim listesi ise Hüseyin Toydemir, Aylin Tut, Volkan Biçer, Ömer Gözüaçık, Tezcan Karaman, Erol Özkan, Enver Tosun, Soner Uslu, Serpil Atlı, Ahmet Can, Zeynep Doğan isimlerinden oluştu.

