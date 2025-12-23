Kuşadasıspor'da Toydemir dönemi

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8'inci Grup'ta yer alan Kuşadasıspor'un olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Toydemir kulüp başkanlığına seçildi. Tek liste üzerinden yapılan kongreye, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, uzun yıllar kulübe antrenör olarak hizmet eden Hüseyin Toydemir Kuşadasıspor'un yeni başkanı oldu.

Olağanüstü genel kurulda bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Öncelikle eski yönetime bugüne kadar kulübe verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Kuşadasıspor kentimizin en önemli markalarından bir tanesi. Altyapıya ve sporcu yetiştirmeye verdiğimiz önemden taviz vermeden takımımızın başarısı için çabalamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yönetim listesi ise Hüseyin Toydemir, Aylin Tut, Volkan Biçer, Ömer Gözüaçık, Tezcan Karaman, Erol Özkan, Enver Tosun, Soner Uslu, Serpil Atlı, Ahmet Can, Zeynep Doğan isimlerinden oluştu.