Kuşadasıspor, Belediye Kütahyaspor'u mağlup ederek 2'de 2 yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Kuşadasıspor, dün de deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u Serdar Eylik'in ikinci yarıdaki penaltı golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grupta 6 puana ulaşan 4 takımdan biri olan siyah-beyazlılar, averajla 4'üncü sıraya yerleşti. Kuşadasıspor bu hafta evinde Silivrispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor