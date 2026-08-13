Kuşadası'nda Sağlık ve Çevre İçin Bir Arada

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Kuşadası'nda sabah egzersizi ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

'Koşabiliyorken Koş' projesi çerçevesinde Kuşadası'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporcular sabah egzersizi yaptı. Egzersizin ardından etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Sahil Siteleri bölgesinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde sporcular, antrenörler ve vatandaşlar birlikte hareket ederek çevredeki atıkları topladı. Etkinlikle hem fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı