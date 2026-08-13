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Kuşadası'nda Sağlık ve Çevre İçin Bir Arada

Kuşadası'nda Sağlık ve Çevre İçin Bir Arada
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Kuşadası'nda sabah egzersizi ve çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Antrenörler, sporcular ve vatandaşlar Sahil Siteleri bölgesinde bir araya gelerek hem spor yaptı hem de atıkları topladı. Etkinlik, fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi; il müdürlüğü bu tür etkinliklerin süreceğini duyurdu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında Kuşadası'nda sabah egzersizi ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

'Koşabiliyorken Koş' projesi çerçevesinde Kuşadası'nda düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporcular sabah egzersizi yaptı. Egzersizin ardından etkinliğe vatandaşlar da katıldı. Sahil Siteleri bölgesinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde sporcular, antrenörler ve vatandaşlar birlikte hareket ederek çevredeki atıkları topladı. Etkinlikle hem fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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