Kuşadası'da Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvasının açılışına katıldı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Başkan Ömer Günel, "Kazanan dostluk ve centilmenlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı şerefine Mutlu Halı Saha Tesisleri'nde 'Cumhuriyet Kupası' futbol turnuvası düzenlendi. Dostluk ve birlik mesajı vermek amacıyla gerçekleştirilen turnuvada, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği, Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve geçmiş dönemlerde Kuşadasıspor'da forma giymiş oyunculardan oluşan takımlar mücadele etti. Başlama vuruşunu Başkan Ömer Günel'in yaptığı turnuvada maçlar 15'er dakikalık iki devre halinde oynandı. Turnuva sonundaysa takımlara 100'üncü yıl kupaları verildi.

Kuşadası'nın çok anlamlı bir halı saha turnuvasına ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Ömer Günel, "Birbirinin ezeli ve ebedi rakibi olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarının bu kupa altında bir araya gelerek barış ve dostluk mesajları vermeleri, Cumhuriyetin temel değerleriyle örtüşen bir davranış oldu. Kazanan dostluk ve centilmenlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.