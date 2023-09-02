Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da Son Buldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğiyle düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona erdi.

"Nal seslerinden pedal seslerine" sloganıyla Samsun Tütün İskelesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayan tura katılan 11 takımdan 100 bisikletçi, 600 kilometre pedal çevirdi.

Turun 4'üncü etabında 158 kilometrelik Çankırı-Kahramankazan arasındaki mesafeyi tamamlayan sporcular, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Genel klasmanda birinciliği, Spor Toto Bisiklet Takımı'ndan Serdar Anıl Depe kazandı. İkinciliği Kaan Soylu Özkalbim, üçüncülüğü ise Muhammet Erkan elde etti.

Kaan Soylu Özkalbim beyaz, Ahmet Örken yeşil, Serdar Anıl Depe sarı, Emir Uzun da kırmızı mayonun sahibi oldu.

Sporcular ödüllerini, Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde Milli Egemenlik Alanı'nda organize edilen törenle aldı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, basın mensuplarına, Kahramankazan'ın bu anlamlı etkinliğin içerisinde olmasından dolayı büyük bir gurur ve memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurtuluş meşalesinin 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldığının altını çizen Oğuz, "Kahramankazan'da yaşanan kahramanlık destanının unutulmaması ve bunun milli mücadele ruhuna bağlanması bizim açımızdan çok kıymetli. İstiklal harbimizdeki ruh yaşamaya devam ediyor. Kahramankazan da bunun sembolleşen ilçesi. Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu çok güzel, anlamlı bir etkinlik. Bu topraklardaki varlığımız istiklal ruhumuzun, milli mücadele ruhumuzun devam etmesi ile birlikte sonsuza kadar sürecek." diye konuştu.

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşçı ise hazırlıkları 6 ay süren Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun 4 etapta 600 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla Kahramankazan'da sona erdiğini belirtti.

Çok yorulduklarını ancak bugünkü manzarayı görünce çok mutlu olduklarını aktaran Aşçı, "Hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bisiklet turumuz bugünden sonra uluslararası olacak. En az 10 ülkeden bisikletçi katılımı olacak." ifadelerini kullandı.

Törene, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve diğer ilgililer katıldı.