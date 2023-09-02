Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çankırı-Ankara etabı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı. Sporcular Belediye Meydanı'na kurulan başlangıç çizgisinde yerlerini aldı ve Kahramankazan'a doğru hareket etti. Turun son etabı olan bu etapla birlikte 4 günlük 600 kilometrelik tur tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) işbirliğinde düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara etabı başladı.

Turun son etabı için sporcular Belediye Meydanı'na kurulan başlangıç çizgisinde yerlerini aldı.

Çankırı Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve SAMKON Genel Başkan Hasan Kaya Aşcı'nın damalı bayrağı sallaması üzerine sporcular Kahramankazan'a ulaşmak için hareket etti.

SAMKON Genel Başkan Hasan Kaya Aşcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü Samsun'dan alınan startla Bafra üzerinden Havza'ya ulaştıklarını söyledi.

Havza'da bir gece konaklamanın ardından perşembe günü Amasya'ya gidildiğini oradan da Çorum'a geçildiğini anlatan Aşcı, "Çorum'da güzel bir uğurlama yapıldı ve oradan da buraya Çankırı'ya geldik. Bugün sabah da Çankırı'dan Kahramankazan'a gideceğiz. Kahramankazan'da 4 günlük 600 kilometrelik finişimizi tamamlamış olacağız." dedi.

Gençlere kültürel değerleri aktarmanın yollarını aradıklarını dile getiren Aşcı, "Bugün Türkiye içerisinde profesyonel bir şey yaptık ama önümüzdeki sene uluslararası profesyonel bir bisiklet turu yapmayı planlıyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.