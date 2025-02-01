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Kurtlapa Köyü Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Kurtlapa Köyü Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu
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Sivas'ta düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kurtlapa Köyü, finalde Beypınar Köyünü 3-1 yenerek şampiyonluğu elde etti. Turnuvanın dereceye giren takımlarına ödülleri verildi.

Sivas'ta düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kurtlapa Köyü final maçında Beypınar Köyünü 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliğinin organizesinde Sivas'ta düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası müsabakaları sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Futbol sahalarında oynanan maçlarda takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Maçlar sonunda Kurtlapa Köyü şampiyon oldu. Beypınar Köyü ikinci, Küpeli Köyü üçüncü ve Kalın Köyü dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlikspor Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ufuk Demir takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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