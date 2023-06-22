Kürsüye çıkan Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak çağrı yaptı: Riva'ya sandık koyun

Ankara'da gerçekleşen TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye tarihi bir çağrıda bulundu. Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak yaptığı konuşmada, "Acaba olabilir mi? Seçildikten sonra kurumları atamak yerine Riva'ya sandık koyup, çok oy olanları göreve getirmeyi düşünür müsünüz?" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den kurumların başındaki insanları atamak yerine seçimle göreve getirmesini istedi.

"KURUMLARI ATAMAK YERİNE, SEÇİME GİDİN"

Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Acaba olabilir mi? Seçildikten sonra kurumları atamak yerine Riva'ya sandık koyup, çok oy olanları göreve getirmeyi düşünür müsünüz?" ifadelerini kullandı.

"BU BİR CESARET İŞİDİR"

'Şimdiki MHK Başkanı devam ederse bu iş olmaz' bunlar doğru şeyler değil. Federasyonlar ve yönetimleri hakemlerin kötü idare ettikleri durumlarda çözümü MHK'yi değiştirerek yola devam etmeyi bir formül olarak bulmaşlardır. Rica ediyorum sayın başkanım, MHK Başkanı'nı değiştirerek bir şey çözülmüyor. Hakemlerimizin artık değişmesi lazım. Aynı hakemler geliyorlar, aynı hakemler gidiyorlar. Bizden serzeniş bitmiyor. Bunu kökten çözmek sizin döneminize nasip olsun. Bu bir cesaret işidir, yapın ve geçin.