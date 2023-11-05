Fenerbahçeli üye, kürsüdeki Ali Koç'a "Enişten Galatasaraylı değil mi?" deyince ortalık karıştı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılarak konuşma yaptı. Koç konuşmasını yaptığı sırada üyelerden Ogün Altıparmak'ın attığı laf üzerine oldukça sinirlendi.

"SEN VE SENİN GİBİLER CAMİAYI AŞAĞIYA ÇEKİYOR"

Ogün Altıparmak, Ali Koç'a "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? Eniştenize sorun bazı şeyleri" dedi. Bunun üzerine Koç oldukça sinirlenerek, "Ne demek istiyorsun sen? Ogün abi bak yaşına hürmet, tarihine hürmet ağzımı açmıyorum. Saygılı ol. Ogün abi, toplantıyı terk edersen çok mutlu olurum. Zaten sen ve senin gibiler yüzünden bu camia dibe çekiliyor devamlı." ifadelerini kullandı.

"RABBİM, FENERBAHÇE'Yİ SİZİN GİBİLERDEN KORUSUN"

Koç, Ogün Altıparmak'ın salonu terk etmesini isterken "Şunu söyleyeceğim, Rabbim Fenerbahçe'yi sizin gibilerden korusun" dedi.