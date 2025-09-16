Haberler

Kürek Milli Takımı Türkistan Yarışları'nda Başarı Elde Etti

Kürek Milli Takımı, Türkistan Uluslararası Yarışları'nda kadınlar çifte kategorisinde altın, erkekler çifte kategorisinde ise bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki organizasyonda iki kategoride madalya aldı.

Yeni açılan 2 bin metrelik Türkistan parkurunda düzenlenen organizasyonda, kadınlar iki çifte (W2X) kategorisinde yarışan Deniznur Serra Baykara ile Eylül Deniz, altın madalya elde etti.

Türkiye'yi erkekler çifte (M2X) kategorisinde temsil eden Aydın İnanç Şahin ile Yunus Emre Biber ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
