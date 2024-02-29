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Kupada yarı finale yükselen Fernando Santos'tan derbi yorumu: 3 puan için sahaya çıkacağız

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Derbide galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 yendikleri Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ADİL BİR GALİBİYET ALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren teknik adam, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ YARIN DÜŞÜNECEĞİM"

Galatasaray derbisine de değinen Santos, "Bugünkü odağım bu maçtı. Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlanacağız. Galatasaray maçının puan olarak bir farkı yok. Ligdeki her maç çok önemli. 3 puan için sahaya çıkacağız. Derbi önemli bir maç. Burada çok iyi bir atmosfer olacak. Ama kazanan takımın biz olmasını umuyorum. Yarından itibaren Galatasaray maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fernando Santos Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

JY:

YUKSEKLERDE IC KARA KARTALIM GOKLERIN HAKIMI SENSIN.

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