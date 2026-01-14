Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ 89'DA TEK ATTI
Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Zuzek, kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselerek golünü atmayı başardı.
KUPADA 2'DE 2 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, kupada 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Antalyaspor, ikinci maçta da puanla tanışamadı. Kupanın bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.