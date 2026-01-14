Haberler

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golü 89. dakikada Zan Zuzek'ten geldi.

  • Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Antalyaspor'u 1-0 yendi.
  • Gençlerbirliği'nin galibiyet golü 89. dakikada Zan Zuzek tarafından atıldı.
  • Gençlerbirliği, kupada iki maçta da kazanarak 6 puan topladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ 89'DA TEK ATTI

Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Zuzek, kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselerek golünü atmayı başardı.

KUPADA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, kupada 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Antalyaspor, ikinci maçta da puanla tanışamadı. Kupanın bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
