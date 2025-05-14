Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi

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Galatasaray'a finalde 3-0 kaybeden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası seremonisinde madalya almaya çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

KUPA SEREMONİSİNE ÇIKMADILAR

Maçı 3-0 gibi ağır bir skorla kaybeden Trabzonspor'dan flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, finalin ardından madalya seremonisine çıkmama kararı aldı. Kupa seremonisinde beklenen Trabzonsporlu oyuncular, finalin ardından yeniden sahaya dönmedi ve ikincilik madalyalarını almadı.

YÖNETİME VE OYUNCULARA BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmada Galatasaray'ın attığı üçüncü golden sonra Trabzonspor'da taraftarlar büyük tepki gösterip yönetimi istifaya davet etti. Uzun süre istifa tezahüratlarında bulunan taraftarlar, futbolculara da tepki göstermişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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