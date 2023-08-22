Kupa seremonisinde kadın futbolcuyu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales özür diledi
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İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Dünya Kupası'nı kazanan milli kadın futbol takımdan Jenni Hermoso'yu seremoni sırasında dudağından öpmesi nedeniyle özür diledi. Federasyon başkanı, "İtiraf etmek zorundayım. Tamamen hatalıydım." ifadelerini kullandı.
İspanya, 2023 Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Kupa seremonisinde İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in İspanyol forveti dudaklarından öpmesi tartışma yaratmıştı. Gelen tepkiler sonrası Rubiales, hatalı olduğunu kabul ederek özür diledi.
Kötü bir niyeti olmadığını belirten Rubiales, olayın yoğun bir heyecan içinde yaşandığını belirtirken, "O an bunu doğal olarak gördük, ancak dışarıda öyle yankılanmadı. Özür dilemeli, bundan dersler çıkarmalı ve başkan olarak daha dikkatli olmam gerektiğini anlamalıyım." ifadelerini kullandı.
Rubiales bazı İspanyol bakanlar tarafından da eleştirilmişti. İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, söz konusu olayın kadınların günlük olarak maruz kaldığı cinsel şiddetin bir biçimi olduğunu savundu ve "Rızası olmadan öpülmeyi 'olmuş bitmiş bir şey' olarak kabul etmemeliyiz" dedi.
Spor Bakanı Miquel Iceta da İspanyol devlet radyosuna yaptığı değerlendirmede, Rubiales'in Hermoso'yu öpmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi ve "Yapması gereken ilk şey açıklama yapıp ve özür dilemek. Mantıklı ve makul olan budur" dedi.