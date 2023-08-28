A Milli Takım yeni bir yıldız kazanıyor! Kuntz, Barış Atik'in maçını tribünden izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bundeliga 2 takımlarından Magdeburg forması giyen Barış Atik'in maçını takip etti. Özellikle 2021-2022 sezonunda 19 gol ve 22 asistlik performansıyla Magderburg'i 2. Lig'e taşıma başarısı gösteren Atik, yılın futbolcusu seçilmişti.

Almanya'nın Magdeburg takımında forma giyen Barış Atik'i A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yakın markaja aldı. 28 yaşındaki forvetin maçını stattan izleyen Alman hocanın, golcü ismi aday kadroya çağırıp çağırmayacağı merak konusu.

TAKIMI 2. LİG'E ÇIKARDI

Barış Atik, 2013-2014 sezonunda Hoffenheim U19 ile şampiyonluk sevinci yaşadı. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca, 2021-2022 sezonunda 19 gol ve 22 asist yaparak Magdeburg'un 2. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

SKOR MAKİNESİ

28 yaşındaki forvet kariyerinde 327 maça çıktı. Atik, bu karşılaşmalarda 89 gol ve 86 asistlik katkı verdi. En çok Magdeburg'un formasını giyen deneyimli santrfor, burada 88 maçta 36 gol ve 42 asistlik skor yaptı.