Hedef düşürdü! Kuntz, gruptaki rakibimizi tayin etti: Biz Galler ile yarışacağız

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-0 kaybedilen Hırvatistan maçının ardından rakibin kalitesine ve tecrübesine dikkat çekti. Alman hoca, "Bizim bu grup içinde yarışta olduğumuz rakibimiz Galler" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk etti. Hırvatistan, Kovacic'in attığı gollerle maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

"TECRÜBE VE KALİTE FARKI"

Stefan Kuntz, Hırvatistan takımının çok tecrübeli ve kaliteli olduğunu, Ay-Yıldızlı takımımızın daha genç bir kadro olduğunu söyledi. Kuntz, gruptaki Galler ile yarışacağımızı ifade etti.

İşte Kuntz'un açıklamaları:

"İLK YARIDA İYİYDİK"

"Skor olarak memnun değilim. Rakibi ilk devrede 7-8 hataya zorladık. Maçtan sonraki durumumuzu iyiye çevirmek için konuşacağız ve ders çıkarmaya çalışacağız. İlk yarıda taktik olarak iyiydik.

"ARAMIZDAKİ FARK İLK DOKUNUŞ"

Rakibimizle aramızdaki fark, topla ilk temasımız. Onlar ilk temasta topu farklı kullanırken, biz eksik kalabiliyoruz. Burada kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

"GENÇLERE ŞANS VERDİK"

Böyle önemli bir rakibe karşı genç oyunculara şans vermek önemliydi. Genç oyuncular, burada elde edecekleri tecrübeyi hiçbir antrenmanda kazanamazlar.

"BİZİM RAKİBİMİZ GALLER"

Bizim bu grupta yarış içinde olduğumuz rakibimiz Galler. O maçı kazanmamız gerekiyor.

"2 ADIM OYNADIK"

8 adımımız var. 2 adımı oynadık. Önümüzdeki maçlarda daha iyi iş çıkarıp kazanmak istiyoruz.

"HAKAN, KASIĞINDAN ZORLANDI"

Hakan Çalhanoğlu, kasığından bir zorlanma yaşadı. Ne kadar ciddi olduğunu MR'dan sonra öğreneceğiz."

D Grubu: Averaj ve Puan