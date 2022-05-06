Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri, okunan duaların ardından yapılan boy ayrımlarıyla bu sabah başladı.

23. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kumluca Şehir Stadı'nda yapılan dualarla başladı. 3 gün sürecek olan güreşler, bu sabah boy ayrımlarıyla start aldı. Öğleden sonra ise saygı duruşu, İstiklal Marşı, açılış konuşmaları ile devam etti.

"Hedef kürsü değil, altın kemer"

Başpehlivan Orhan Okulu'nun hocası Kemal Yılmaz, hedefin altın kemer olduğuna değinerek, "Sezonun en büyük güreşlerinden olan Kumluca güreşlerimiz Allah'ın izni ile dualarla başladı. Her yıl olduğu gibi Muratpaşa Belediyesi'nin pehlivanları Orhan Okulu ve diğer kardeşlerimiz olarak hedef, altın kemeri Antalya'ya getirmek. Kumluca güreşleri bir sınav. Daha sonra Finike ve Manavgat güreşleri gibi başka güreşlerde olacak. Bunlar tabii ki bir sınav olacak. Rakiplerimizi göreceğiz. En büyük hedef 1- 2- 3 Temmuz'da, Kırkpınar'da yapılacak olan büyük final. Geçen yıl Orhan, Ali Gürbüz'e yenilerek Kırkpınar üçüncüsü olmuştu. Bizim hedefimiz kürsü değil, altın kemeri almak. İnşallah Muratpaşa'ya, Antalya'ya, Kumluca'ya 2022 yılında altın kemeri getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor