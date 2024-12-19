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Kumluca Kaymakamı Spor Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Kumluca Kaymakamı Spor Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu, Müdür Erol Koca'dan bilgi aldı ve sporcularla bir araya geldi.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Spor Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, kurum ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Güneş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'dan yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Güneş, ayrıca spor tesislerinde bulunan sporcular ve aileleriyle sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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