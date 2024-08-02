Kumluca Belediyespor, yeni sezon için transfer ve tesis çalışmalarına hız verdi

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele edecek olan Kumluca Belediyespor, yeni sezon için transfer ve tesis çalışmalarına hız verdi.

Kumluca Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz yıllarda BAL'da şampiyon olarak 3. lige çıkmak için mücadele ettiklerini hatırlatarak, yaşanan bazı sıkıntılar, rakiplerin zorluğu gibi durumlardan dolayı bu isteklerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Bu yılda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ancak takımın gücü maddiyata bağlı oluyor. Kumluca Belediyespor'a gönül vermiş sporseverlerimizle bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Transfer görüşmelerimiz var. Tesislerimizde hazırlıklarımız var. İnşallah öz sermayemiz ile iyi bir takım oluşturarak hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ederiz." dedi.

Maddi destek için bazı sponsorluk projelerini hayata geçirmeyi planladıklarını da belirten Öztürk, bu konuda da Kumlucalı sporseverlerin takımlarına gereken desteği vereceklerine inandığını vurguladı.

Öztürk, takımın 15 Ağustos'a kadar top başı yapmasını planladıklarını ifade ederek, hangi takımlarla mücadele edeceklerinin belirlenmesinin ardından görkemli bir sezon açılışı yapacaklarını kaydetti.