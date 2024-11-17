Kumluca Belediyespor-Kaş Kınıkspor Maçı Yarıda Kaldı
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup'ta oynanan Kumluca Belediyespor-Kaş Kınıkspor karşılaşması, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi, ikinci yarıda rakip oyuncuların maça çıkmamasından dolayı sorun yaşadı.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 6. Grup'ta oynanan Kumluca Belediyespor-Kaş Kınıkspor karşılaşması, konuk ekibin ikinci yarıda sahaya çıkmaması üzerine yarıda kaldı.
Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Selçuk Yıldız ve Kadir Kaan Sakızlı'nın golleriyle ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı başında sahaya ev sahibi Kumluca Belediyesporlu oyuncular ve maçın hakem üçlüsü çıkmasına rağmen, konuk Kaş Kınıksporlu oyuncular çıkmadı.
Bir sürede sahada bekledikten sonra maçın hakemi Umut Yalçınkaya, orta noktayı göstererek maçın bittiğini belirtti.