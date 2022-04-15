Küme düşme hattında kritik puan kaybı! Rizespor, Kayseri'de sonunu getiremedi - Haberler

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Küme düşme hattında kritik puan kaybı! Rizespor, Kayseri'de sonunu getiremedi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puana ihtiyacı olan Karadeniz ekibi, bu sonuçla 30 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı.

Kayserispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Küme düşme hattında kritik puan kaybı! Rizespor, Kayseri'de sonunu getiremedi

GEDSON FERNANDES, FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

İlk yarısı 0-0 biten maçta Çaykur Rizespor, 67. dakikada Joel Pohjanpalo'nun golüyle öne geçti. Yukatel Kayserispor, 77. dakikada Emrah Başsan ile eşitliği sağladı. Rizespor'da Gedson Fernandes, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Evinde 3 maç sonra puanla tanışan Kayserispor, 42 puana yükseldi. Son 4 maçından 7 puan çıkaran Rizespor ise puanını 30 yaparak 17. sırada yer aldı.

Küme düşme hattında kritik puan kaybı! Rizespor, Kayseri'de sonunu getiremedi

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Kayserispor, Süper Lig, Spor, Haberler

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