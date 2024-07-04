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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık Seçimi Toplantısı Başladı

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Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı Maslak'ta gerçekleştirildi. Toplantıya birçok kulüp başkanı ve temsilcisi katıldı. Ali Koç'un yerine başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat aday olmayacağını açıkladı, Murat Özkaya ise aday olduğunu belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacağı konuşulan Ali Koç'un yerine başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olmayacağını kaydetti.

Başkanlık için konuşulan bir diğer isim olan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Hasan Arat Ali Koç Spor Güncel Haberler

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