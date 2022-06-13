Kulüpler Birliği toplantısı başladı Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı, vakfın Maslak'ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri. Kulüpler Birliği toplantısı, vakfın Maslak'taki ofisinde başladı. Gündemde ise TFF başkanlık seçimleri, yayıncı kuruluş gibi birçok konu yer alıyor. Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı. (Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın /İHA) Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kulüpler Birliği toplantısı başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.