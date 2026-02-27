Haberler

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilne aşk olsun

Güncelleme:
Nottingham Forest maçında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da bu sezon 6 gole ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde bir sezonda en fazla Avrupa golü atan 3 Türk oyuncu arasına girdi.

  • Kerem Aktürkoğlu, 2025/26 sezonunda Avrupa kupalarında 6 gol attı.
  • Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında bir sezonda en fazla gol atan Fenerbahçeli 3 Türk oyuncudan biri oldu.
  • Avrupa kupalarında bir sezonda 6 gol atan diğer Fenerbahçeli Türk oyuncular İrfan Can Kahveci (2023/24) ve Tuncay Şanlı (2006/07) oldu.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest karşısında sergilediği performansla Avrupa arenasında öne çıktı. İngiltere'de iki gol kaydeden yıldız futbolcu, bu sezon Avrupa kupalarındaki gol sayısını 6'ya yükseltti.

AVRUPA'DA EN GOLCÜ SEZONU

Kerem Aktürkoğlu, Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atmıştı. Nottingham Forest'a karşı bulduğu iki golle birlikte kariyerinde Avrupa kupalarında bir sezonda en fazla gol attığı dönemi yaşadı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu ayrıca Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan 3 Türk oyuncudan biri oldu.

  • 6 gol – Kerem Aktürkoğlu (2025/26)
  • 6 gol – İrfan Can Kahveci (2023/24)
  • 6 gol – Tuncay Şanlı (2006/07)
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

fenerbahçe tahminlerin aksine çok iyi oynadı. 2-0 dan sonra 3.golü bulabilseydi turu geçerdi. ama tedesco bile tura o kadar inanmamışki asensiyoyu kesip lige saklamış.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Basliktaki yazi yanlis. tutabilne degil tutabilene olacak. Duzeltin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

