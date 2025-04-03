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Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi

Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez bir sezonda Kadıköy'de iki defa mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'deki maçtan 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final karşılaşmasını ise 2-1 kazandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken hem yarı final biletini cebine koydu hem de kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

İLK KEZ AYNI SEZONDA KADIKÖY'DE İKİ GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de bir sezon içerisinde oynanan iki resmi maçtan da galip ayrılan taraf oldu. Ezeli rakibini lig maçında 3-1 yenen Cimbom kupada ise 2-1 galip gelmesini bildi. Okan Buruk'un öğrencileri, Ülker Stadyumu'nda (öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Fenerbahçe Stadyumu) bir sezon içerisinde oynanan iki derbiyi de kazandı.

87-88 SEZONUNDA DA İKİ KEZ YENMİŞLERDİ

Galatasaray, daha önce Fenerbahçe'yi 1987-1988 sezonunda özel bir kupa olan TSYD Kupası'nda Tanju Çolak (2) ve Kovacevic'in golleriyle 3-2, ligde ise Prekazi ve Uğur'un golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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