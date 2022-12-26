Maç sonrası görüntüsü içler acısıydı! Galatasaray'a genç yıldızdan kötü haber geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Kazımcan Karataş'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi. 19 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu. Galatasaray'ın, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendiği maçın 66. dakikasında sakatlanan ve stattan koltuk değnekleriyle ayrılan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

KOPMA VE KISMİ YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

1 AY FORMA GİYEMEYECEK

Tedavisine hemen başlanan genç futbolcunun sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor. 19 yaşındaki yıldız, 8 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.