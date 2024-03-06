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Kulüp doktoru taraftarları yıkan haberi verdi: Yıldız futbolcular Rizespor maçında yok

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi. Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kadroda olmayacağı belirten İnce, Serge Aurier'in yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalacağını ve Davinson Sanchez'in bugün yapılan idmanda yer alamayacağını duyurdu.

Süper Lig devi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakat futbolcuların son durumuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ZAHA VE ZİYECH DÖNDÜ, DAVINSON VE ABDÜLKERİM YOK

Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfired Zaha ve Serge Aurier'den yeni haberler veren İnce, sakatlığını atlatan Faslı yıldız Ziyech'in ve Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan Zaha'nın son yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başladığını, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında da kadroda olmayacağını belirtti.

"DAVINSON ŞÜPHELİ"

Takımın yıldızı Davinson'un durumunun belirsiz olduğunu söyleyen İnce, "Davinson Sanchez'de gerilme var. Bugün yapılan idmanda yer alamayacak. Rizespor maçında oynayıp oynamayacağının perşembe günü yapılacak test sonrası belli olacak" ifadelerini kullandı.

"ICARDI İYİLEŞTİ"

Yıldız golcü Icardi ile ilgili de konuşan İnce, "Mauro Icardi'nin ayak bileğindeki konu bitti. Onun tedavisini mükemmel bir şekilde tamamladık. Dönem dönem adale sertliği olabiliyor ama bu her futbolcuda oluyor. 46 maça çıktık, normal. Mauro'nun bir sakatlığı yok yani" dedi.

"SERGE AURIER 2 HAFTA DAHA YOK"

Galatasaray'da ayrıca, sakatlığı devam eden Serge Aurier'in de yaklaşık iki hafta daha sahalardan uzak kalması ve milli aradan sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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