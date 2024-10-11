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Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı

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Geçtiğimiz günlerde ülkesi Uruguay'da 3. Lig takımlarından Sportivo Bella Italia'yı satın alan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera bu kez bir sokak satın aldı. Muslera'nın Uruguay'da sokak satın almasının ardından yerel halk belediyeye şikayette bulundu.

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Uruguay'da yaptığı yatırımlarla gündemde. Son olarak Maldonado bölgesinde bir sokak satın alan Muslera, bu yatırımla yerel halkın tepkisini çekti.

SOKAK SATIN ALDI

Uruguay basınında çıkan haberlere göre Muslera, Maldonado bölgesinde bir sokak satın aldı. Bu yatırımı için 266 bin dolar (yaklaşık 9.1 milyon lira) ödeyen Uruguaylı yıldız, bölgede gerçekleştirilecek projelerle ilgili tartışmaların da merkezinde yer aldı. Maldonado Belediye Başkanı Alexandro Infante, Muslera'ya yatırımlarından dolayı teşekkür ederken, yerel halk ise çevreye zarar vereceği gerekçesiyle projeye karşı çıktı ve 12 binden fazla imza topladı. Ancak, Muslera'nın satın aldığı sokağın çevredeki yaşam alanlarına maddi bir değer kazandırmayacağı ifade edildi.

Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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