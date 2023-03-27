Kulüp açıklama yaptı! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak oldu

Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından koltuğa Orhan Ak geçti. Bordo-mavili ekip, 43 yaşındaki isim ile sezon sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor geçici olarak göreve getirdiği Orhan Ak ile devam dedi. Bordo-mavili kulüp, yönetim kurulunun Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam kararı aldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTILAR

Kulübüm sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulumuzun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, bu sezon sonuna kadar Teknik Direktör Orhan Ak ile çalışılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teknik Direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin başarılı olacağına dair inancımızı değerli camiamız ve kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması: