Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile masaya oturuyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken kulislerde sarı-lacivertliler için bomba bir isim konuşuluyor. Ali Koç'un listesinde Trabzonspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Abdullah Avcı'nın adının öne çıktığı iddia edildi.

Jorge Jesus'un da çare olmadığı Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerin bu kulvardan da kupasız dönmesi durumunda Jesus ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. Portekizli hocanın veda etmesi durumunda ise yerine gelecek isim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia ortaya atıldı.

ABDULLAH AVCI LİSTEDE

Kulislerde Jorge Jesus'un ayrılması durumunda en ciddi yerli hoca adayının Abdullah Avcı olduğu konuşuluyor. Başkan Ali Koç'un Portekizli hocadan boşalacak koltuğa Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı'yı getirmek istediği iddia edildi.

MONTELLA DA ADAYLAR ARASINDA

Fenerbahçe ile adı anılan bir başka isim ise Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella. İtalyan basınına göre, sarı-lacivertliler ile İtalyan hoca olumlu geçen bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberler.com - Spor

Abdullah Avcı Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Panther Panthera:

Ismail Kartal

Cevap Yaz10Yayından Kaldır
Cevap :

Yılmaz Vural gelsin daha iyi. :))

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
Çınar Saraç:

Fatih terimi de alsan kimi alırsan al Ali koç sen gitmeden bu kulüp başarı sağlayamaz

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title