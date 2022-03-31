Kulislerdeki dedikodu doğru çıktı! Abdurrahim Albayrak, Galatasaray başkanlığına aday oluyor

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'da seçim kararı alındı. Sarı-kırmızılı kulüpte Metin Öztürk'ün ardından Abdurrahim Albayrak da adaylık çalışmalarına başladığını duyurdu.

Fatih Terim-Abdurrahim Albayrak

"ADAYLIK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre Abdurrahim Albayrak, "Adaylık için bir çalışma yapıyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Çalışmam var" ifadelerini kullandı." Galatasaray'da başkanlık seçimi için ilk kurul 23 Nisan'da toplanacak. Burada çoğunluk sağlanamaz ise sarı-kırmızılı camia 30 Nisan'da sandığa gidecek.

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