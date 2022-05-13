Kulaçlar Türkiye Şampiyonluğu hırsıyla atılıyor - Haberler

MALATYA (İHA) - Malatya'da Okul Sporları Yüzme Grup Şampiyonası müsabakaları başladı. Öğrenci sporcular, kulaçları Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için atıyor.

Okul Sporları Yüzme Grup Şampiyonası müsabakaları, Malatya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda açılış seremonisi ile başladı. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli ve Mardin illerinden toplam 200 sporcunun katıldığı grup müsabakaları 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Okul Sporları Yüzme Grup Şampiyonası müsabakaları sonunda dereceye girecek öğrenci sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde edecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor