Kula'nın Genç Softbolcularından Kaymakama Ziyaret

Manisa'nın Kula ilçesinden Okul Sporları Softbol Gençler Kız Türkiye Şampiyonası'na katılan Selim-Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğrencileri, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti.

25-30 Nisan tarihleri arasında Aydın'da düzenlenen şampiyonada Manisa'yı temsil eden ve ilk kez bu düzeyde bir organizasyona katılan Kula'nın genç sporcuları, gösterdikleri üstün performansla takdir topladı. Softbolun, halk arasında beyzbol olarak bilinen yönleriyle dikkat çeken bir spor dalı olduğunu belirten öğrenciler, bu branşı Kula ve Manisa'da tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Baytar ve aynı zamanda takımın antrenörlüğünü üstlenen Bebekli İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Özkan Üzümlü ile birlikte 9 öğrenci, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir tarafından kabul edildi. Ziyarette sporcular, şampiyona süreci ve elde ettikleri tecrübeleri Kaymakam Özdemir ile paylaştı.

Takım kaptanı Belinay Kırlı, "Softbolu ilk kez internette görmüştüm. Takıma katılmadan önce bu sporu hiç duymamıştım. Hocalarımın desteğiyle başladım ve şimdi büyük bir tutkuyla oynuyorum. Türkiye Şampiyonası bizim için önemli bir tecrübe oldu. Softbolda milli sporcu olmayı ve beden eğitimi öğretmenliği okumayı hedefliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ise, "Selim-Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Softbol Takımı antrenörü ve sporcularına nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Beyzbola benzerliğiyle dikkat çeken ve ilçemizde yeni tanınan bu spor dalında başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum" dedi.

Manisa'yı temsil ederek ilçeye büyük bir gurur yaşatan genç sporcular, ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA