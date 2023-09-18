Küfürler sıralayıp adres vermişti! Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kanlar içerisinde kalan Savaş Cebeci'nin son videosunda, Kaan Kazgan'a adres verdiği ve kavga başlamadan dakikalar önce Kaan Kazgan'a küfürler savurduğu ortaya çıktı.
Savaş Cebeci'nin kanlar içerisinde kaldığı son videosunda, Kaan Kazgan'a küfürler savurduğu ve adres verdiği görüldü. Kavga başlamadan dakikalar önce yaşanan bu olay, yeni ortaya çıkan görüntülerle gün yüzüne çıktı.
Kaynak: Haberler.com / Spor