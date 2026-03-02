Küçükler judo il seçmeleri tamamlandı

Düzce (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okullarda Judo sporu ile uğraşan öğrenciler arasında seçme müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda başarılı olan öğrenciler, Zonguldak'ta yapılacak turnuvada Düzce'yi temsil edecekler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Düzce'de okul sporları küçükler judo il seçmeleri müsabakaları düzenlendi. Judo Cep Salonu'nda yoğun katılımın olduğu müsabakalarda minik sporcular azim, disiplin ve centilmenlik ruhunu ortaya koydular.

Müsabaka boyunca kıyasıya mücadele eden sporcular, hem teknik becerilerini sergiledi hem de sporun birleştirici gücünü yansıttılar.

Dereceye girerek madalya kazanan sporcular Zonguldak'ta düzenlenecek Okul Sporları Küçükler Judo Grup Müsabakaları'nda Düzce'yi temsil edecekler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı