Küçükçekmece Sinopspor Transfer Döneminde Güçlendi

Amatörden aldığı Küçükçekmece Sinopspor'u 4,5 yıllık başkanlığı döneminde TFF 3'üncü Lig'e çıkartarak büyük başarıya imza atan Başkan Rafet Orhan, transfer döneminde takım kadrosunu 7 futbolcuyla güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor, Başkan Rafet Orhan öncülüğünde Esenler Erokspor'dan Yusuf Akyel, Amed Sportif Faaliyetler'den Mehmet Özdıraz, 52 Orduspor'dan Rıdvan Özdemir, Çorum FK'dan Eren Karadağ, Adıyaman FK'dan Burak Gürler, Ergene Velimeşespor'dan Burak Can Alakuş ve Yunus Emre Kefeli ile sözleşme imzaladı.

Küçükçekmece halkı ve 81 ildeki Sinoplular'a seyir keyfi yüksek, başarılı genç bir takım kurduklarını belirten Başkan Orhan, şunları kaydetti:

"Yönetim olarak bizim için en büyük mutluluk elde edilen başarılarla Küçükçekmece Sinopspor'a gönül vermiş hemşehrilerimizin yüzlerini güldürmek, takımımızla gurur duymalarını sağlamaktır. Bu noktada hemşehrilerimizden, taraftarlarımızdan yönetim olarak beklentimiz; sosyal medya mecralarında takımımızla ilgili çok sayıda paylaşım yapmalarını, 2'nci yarı ile birlikte tribünlerde tezahüratlarıyla takımımızı desteklemelerini ve sahip çıkmalarını rica ediyoruz. İnşallah, 2'nci Lig parolasıyla yeni teknik direktörümüz ve takviye ettiğimiz yeni futbolcularla 2'nci yarıya Artvin Hopa maçı ile fırtına gibi başlayacağız. 21 Ocak'ta yeni stadımızda oynayacağımız bu maçımıza tüm taraftarlarımızı, sporseverleri bekliyoruz. Ayrıca yeni stadımızın hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye hemşehrilerim, taraftarlarımız ve tüm sporseverler adına teşekkür ediyorum."