Üye Girişi
Haberler

Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada Ege Avcı ve Özge Kaçak birincilik elde etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği, Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası, dün oynanan final maçlarının ardından sona erdi.

Alsancak'taki Küçük Kulüp Kortları'nda 10 gün süren turnuva sonunda tek erkekler kategorisinde Ege Avcı, tek kadınlarda Özge Kaçak birincilik elde etti. Çift erkeklerde Serhat Kaya-Eymen Beytaş ikilisi kupanın sahibi oldu. Turnuvanın centilmen sporcuları ise Banu Abacı ve Erkan Erkangil seçildi. Dereceye giren tenisçilere ödülleri törenle verildi.

TSYD İzmir Şubesi Asbaşkanı Abdullah Çelebi, "Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi olarak bu anlamlı turnuvanın bir tarafı olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu güzel turnuvanın gelecek dönemde geleneksel hale getirilerek daha geniş kitlelere yayılması için aynı şekilde hizmet vermeye hazırız" dedi.

Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, "Önemli olan kazanmak değil sportmence yarışmak. Çok keyifli bir turnuva dönemi geçirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İzmir Ege Spor Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title