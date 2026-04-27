Küçük kızlarda Cumayeri şampiyon

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen küçük kızlar Bocce müsabakalarında Cumayeri Ortaokulu şampiyon oldu.

Düzce'de 2025-2026 Okul Sporları Küçük Kızlar Bocce Müsabakaları, Düzce Spor Lisesi Bocce Sahası'nda gerçekleştirildi. 10 takım ve 50 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, sporcular hem rekabet hem de centilmenlik açısından örnek bir performans sergiledi. Gün boyu süren müsabakalar sonucunda Cumayeri Ortaokulu birinciliği elde ederken, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu ikinci, Özel Düzce Safir Koleji Ortaokulu üçüncü, Pakmaya Ortaokulu ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren okullara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
