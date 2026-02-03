Haberler

Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın Kocaeli Stadyumu’ndan ayrıldığı sırada küçük bir taraftar, Saran’a seslenerek “Başkanım 10 TL’niz var mı? Fenerliyim” dedi. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yendi.
  • Fenerbahçe, ligde ilk 20 haftayı 20 yıl sonra namağlup tamamladı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a bir taraftar, stadyum çıkışında 10 TL istedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u Marco Asensio ve Nene'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken, ligde ilk 20 haftayı 20 yıl aradan sonra namağlup tamamladı.

STADYUM ÇIKIŞINDA GÜLÜMSETEN AN

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Kocaeli Stadyumu'ndan ayrıldığı sırada küçük bir taraftar, Saran'a seslenerek "Başkanım 10 TL'niz var mı? Fenerliyim" dedi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

Bu nasıl bir haber kardeşim ne 10 lirası. Gitsin babasından alsın bu ne ya.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

