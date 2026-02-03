Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u Marco Asensio ve Nene'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirirken, ligde ilk 20 haftayı 20 yıl aradan sonra namağlup tamamladı.

STADYUM ÇIKIŞINDA GÜLÜMSETEN AN

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Kocaeli Stadyumu'ndan ayrıldığı sırada küçük bir taraftar, Saran'a seslenerek "Başkanım 10 TL'niz var mı? Fenerliyim" dedi. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.