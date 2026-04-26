Kübra Dere ve Uğurcan Özer, Paratriatlon Dünya Kupası'nın Semerkant ayağında şampiyon oldu

Paratriatlon Dünya Kupası'nın Özbekistan'da düzenlenen ayağına katılan milli sporculardan Kübra Dere ve Uğurcan Özer, altın madalya kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonunun açıklamasına göre Semerkant kentindeki organizasyonda mücadele eden Kübra, PTS4 kadınlar, Uğurcan da PTS5 erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

PTS4 erkeklerde yarışan Tahir Erdemir ise 5'inciliği elde etti.