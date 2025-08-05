Kübra Beril Culfa, Karate Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Rize'de düzenlenen 'Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Kübra Beril Culfa, 12-13 yaş 39 kilogram kategorisinde şampiyon oldu.

'Uluslararası Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası', 10 ülkeden bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonaya katılan Kübra Beril Culfa, dereceye girerek altın madalya ile Bilecik'e döndü. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcu, antrenörü Akif Doğan eşliğinde şampiyonaya hazırlandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcumuz Kübra Beril Culfa'yı ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK