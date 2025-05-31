Kübalı Voleybolcu Miguel Gutierrez, Altekma'dan Ayrıldı
Efeler Ligi temsilcisi Altekma'nın en önemli oyuncusu olan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez, Gebze Belediyespor ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon da önemli başarılar elde eden Gutierrez, Altekma'ya veda etti.
EFELER Ligi temsilcisi Altekma'da takımın en önemli ismi olan Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez, İzmir temsilcisinden ayrılıp ligin yeni ekiplerinden Gebze Belediyespor ile el sıkıştı. Altekma ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon Efeler Ligi'nde "En Çok Sayı Alan" ve "En İyi Atak Yapan Oyuncu" sıralamalarında zirvede yer alan 28 yaşındaki voleybolcu mavi-beyazlı ekibe veda etti. Kübalı Milli Voleybolcu Gutierrez, "Size veda etmek zor ama umuyorum bir gün yollarımız tekrar kesişir" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor