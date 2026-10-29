Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kros müsabakalarında dereceye giren okullar belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta düzenlenen ’Okul Sporları Kros İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı.

Bayburt'ta düzenlenen 'Okul Sporları Kros İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Küçükler, yıldızlar ve gençler A kız kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda okullar arasındaki sıralamalar belli oldu.

Küçükler kız kategorisinde birincilik kupasını Fatih Ortaokulu kazanırken, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu ikincilik elde etti. Küçükler erkeklerde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu zirveye çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu üçüncü sıraya yerleşti.

Yıldız kızlarda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu üçüncü sırayı aldı. Yıldız erkeklerde de Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazanırken, Fatih Ortaokulu ikincilik, Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu ise üçüncülük kupasını aldı.

Gençler A kız kategorisinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi birincilik elde ederken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yarışları ikinci sırada tamamladı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Mourinho'nun muhabire bakışı olay oldu

Koskoca Mourinho kameralara böyle yakalandı!
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim

Aykut Kocaman bombayı patlattı: O giderse gelirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber

Kahreden haberler peş peşe geldi! Önce Kerim sonra Eylül
İzmir depreminde ikizlerini kaybetmişti! Anne Tülin Batmaz tüm mal varlığını vakfa bıraktı

Tüm mal varlığını bıraktı! Sayra ve Çınar'ın annesinden vasiyet
Tüfekle ateş açtı, husumetlisinden kaçarken bıçakla yaralandı

Biri tüfekle geldi, biri bıçakla! Sonrası çok fena
Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı