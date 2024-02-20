Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özgül beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yurtların mutfak ve kantinlerinin hizmet ve kalite standartlarına uygunluğunu denetledi.

Özgül, daha sonra bir araya geldiği öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.