Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti
Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret ederek, mutfak ve kantinlerin hizmet ve kalite standartlarını denetledi ve öğrencilerin görüşlerini dinledi.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül, Ordu'daki öğrenci yurtlarını ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özgül beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile yurtların mutfak ve kantinlerinin hizmet ve kalite standartlarına uygunluğunu denetledi.
Özgül, daha sonra bir araya geldiği öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.