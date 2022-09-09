Kraliçe Elizabeth'in vefatı üzerine İngiltere Premier Lig 1 haftalığına ertelendi
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İngiltere Premier Lig'de oynanacak 7. hafta mücadeleleri, II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sebebiyle 1 hafta sonraya ertelendi. İngiliz yetkililer, daha önce İngiltere Championship Ligi de Cuma günü oynanacak maçların iptal edildiğini duyurmuştu.
Bu sezonda kıyasıya maçlara sahne olan İngiltere Championship, Kraliçe II. Elizabeth'in vefat etmesi dolayısıyla bir hafta ertelendi. Bu ertelemeden sonra İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Premier Lig ile ilgili de bir güncelleme geldi.
Kraliçe II.Elizabeth'in hayatını kaybetmesi sonrası İngiltere yasa boğuldu. Ülkede 12 günlük yas ilan edilirken, bu durumdan futbol da etkilendi.The Times'ın aktardığı habere göre Championship'te Cuma günü oynanacak 7. hafta maçları Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçları bir hafta ertelendi. Premier Lig ile ilgili de açıklamalarda bulunan İngiliz yetkililer ligin, bir hafta ertelendiğini duyurdu.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından spor kamuoyu art arda paylaşımlarda bulundu. Formula 1, Premier Lig gibi büyük kuruluşların yanı sıra Harry Kane, Dele Alli, Tyson Fury gibi yıldız isimlerde başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca UEFA Avrupa Lig'nde oynanan Arsenal-Zürih ve Hearts-Başakşehir maçlarının ikinci yarısının başlangıcında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Öte yandan İngiltere dışındaki futbol dünyasının kraliçenin ölümünden nasıl etkileneceği henüz belli değil, ancak birçok kulüp perşembe akşamı merhum kraliçe Elizabeth'e saygı duruşunda bulundu ve taziye mesajı yayınladı.