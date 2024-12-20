Kozluk'ta Spora İlk Adım Projesi Düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Spora İlk Adım Projesiyle ilkokul öğrencilerine yönelik spor etkinliği gerçekleştirildi.

Kozluk Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile çocukların fiziksel gelişimlerini desteklemek, sporla tanışmalarını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amaçlanıyor. Yapılan etkinlikle öğrencilerin hem eğlenerek öğrenmelerini hem de takım çalışması, disiplin ve sportif beceriler gibi önemli değerleri kazanmaları hedefleniyor. - BATMAN