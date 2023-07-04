- Köylü kadınlardan Süper Ligi aratmayan tezahürat

Tekirdağ'da köy turnuvalarından renkli görüntüler: Şalvarlı teyzelerden şampiyonluk kutlaması

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da gerçekleşen geleneksel köy turnuvalarından yansıyan görüntüler, Süper Lig maçlarını aratmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve köylerden mahalleye dönen yerleşim yerlerinin eski isimlerini yaşatmak için "köy turnuvası" ismi verilen spor müsabakalarının final maçı renkli görüntülere sahne oldu.

Finalde Köseilyas Spor ile karşılaşan Bıyıkali Spor, kıran kırana bir mücadelenin ardından Köseilyas'ı 2-1 yenerek turnuvaların şampiyonu oldu.

Takımlarını maç süresinde destekleyen taraftarların görüntüleri ve sporcuların 9/8'lik ritimlerde şampiyonluk kutlaması ise maçın en renkli anları olarak kameralara yansıdı.