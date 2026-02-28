Köyceğiz Veteran Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Veteran Kadın Voleybol Takımı Datça'da düzenlenen voleybol turnuvasından ikincilik kazanma başarısını gösterdi.

Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı Datça'da yapılan Veteran Voleybol Turnuvası +30 yaş kategorisinde ikinci olarak İlçeye gurur yaşattı. Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı ikincilik başarısıyla gelecek adına umut vadetti. Datça'da gerçekleştirilen Veteran Voleybol Turnuvası +30 yaş kategorisinde 2. olan Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret ederek kupalarını takdim etti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, göstermiş oldukları özveri ve başarıdan dolayı Kadın Voleybol Takımına teşekkür ederek sporcuları tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı