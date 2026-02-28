Haberler

Köyceğiz Veteran Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu

Köyceğiz Veteran Kadın Voleybol Takımı ikinci oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Veteran Kadın Voleybol Takımı, Datça'da düzenlenen veteran voleybol turnuvasında +30 yaş kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret ederek kupalarını sundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Veteran Kadın Voleybol Takımı Datça'da düzenlenen voleybol turnuvasından ikincilik kazanma başarısını gösterdi.

Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı Datça'da yapılan Veteran Voleybol Turnuvası +30 yaş kategorisinde ikinci olarak İlçeye gurur yaşattı. Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı ikincilik başarısıyla gelecek adına umut vadetti. Datça'da gerçekleştirilen Veteran Voleybol Turnuvası +30 yaş kategorisinde 2. olan Köyceğiz Kaymakamlığı Veteran Kadın Voleybol Takımı, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'yu ziyaret ederek kupalarını takdim etti. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, göstermiş oldukları özveri ve başarıdan dolayı Kadın Voleybol Takımına teşekkür ederek sporcuları tebrik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Kira geliri olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün son gün
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı